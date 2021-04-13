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Gara şehidi Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın silahı terör operasyonunda bulundu

'ın ilçesinde yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan 'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş 'nın silahı bulundu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Gara şehidi Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın silahı terör operasyonunda bulundu

İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 'de düzenlenen operasyonda PKK'lı terörist yakalandı.

Operasyonda, 2 el bombası, 5 elektrikli infilak kapsülü, telsiz, tabanca, 5 fişek, 2 dizüstü bilgisayar, toplatma kararı bulunan kitap, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan teröristin üzerinde bulunan tabancanın, terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015'te Diyarbakır- kara yolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve 'da şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş 'ya ait olduğu tespit edildi.

Teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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