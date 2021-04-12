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FETÖ'nün yeniden yapılanmaya çalışan üyelerine operasyon: 15 gözaltı

Terör örgütü FETÖ’nün ’taki üyelerinden iş adamı, avukat, ihraç ve aktif kamu görevlilerinin yeniden yapılanma, mevcutlarla dayanışma ve devamlılığı sağlamak üzere bir araya gelmesine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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FETÖ'nün yeniden yapılanmaya çalışan üyelerine operasyon: 15 gözaltı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta Perşembe günü saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. KOM Şube Müdürlüğünce; terör örgütü FETÖ'nün Zonguldak'taki üyelerinden iş adamı, avukat, ihraç ve aktif kamu görevlilerinin yeniden yapılanma, mevcutlarla dayanışma ve devamlılığı sağlamak üzere bir araya gelmesine yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 15 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusu sürüyor.

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