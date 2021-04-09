09 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Koronavirüs aşısı sonrası bu belirtiler varsa dikkat! Sağlık Bakanlığı tek tek paylaştı

Son dakika: Koronavirüs aşısı sonrası bu belirtiler varsa dikkat! Sağlık Bakanlığı tek tek paylaştı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığının ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama programında şu ana kadar 18 milyonun üzerinde aşı uygulandı. Bakanlık, bilgilendirme sayfasından oluşabilecek yan etkiler ve sonrasında izlenmesi gereken yol haritasını paylaştı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs aşısı sonrası bu belirtiler varsa dikkat! Sağlık Bakanlığı tek tek paylaştı

Bilgilendirme Platformu üzerinden vatandaşlar bilgilendirilmeye devam ediliyor. Platformda, uygulanan aşıları ile ilgili oluşabilecek yan etkiler hakkında da bilgiler yer alıyor. Buna göre ise aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şöyle:



"- Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık: Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.


- Yorgunluk: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.



- Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.


- Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.


- Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.



- Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz."



Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA