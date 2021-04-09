Son dakika: Koronavirüs aşısı sonrası bu belirtiler varsa dikkat! Sağlık Bakanlığı tek tek paylaştı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığının Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama programında şu ana kadar 18 milyonun üzerinde aşı uygulandı. Bakanlık, bilgilendirme sayfasından oluşabilecek yan etkiler ve sonrasında izlenmesi gereken yol haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden vatandaşlar bilgilendirilmeye devam ediliyor. Platformda, uygulanan Covid-19 aşıları ile ilgili oluşabilecek yan etkiler hakkında da bilgiler yer alıyor. Buna göre ise aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şöyle:
"- Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık: Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
- Yorgunluk: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
- Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
- Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
- Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
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