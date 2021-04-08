FETÖ'nün 'mülki idare' yapılanmasına operasyon

Ankara merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mülki idare' yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 'mülki idare' yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün 'sivil imam'ları ile iletişim sağladıkları tespit edilen 37 eski mülki idare amiri ile 14 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ankara merkezli 22 ilde düzenlediği operasyonda 51 şüpheliden 26'sı, yakalanarak, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında eski Bitlis Vali Yardımcısı Kemal Karahan, eski Bayburt Vali Yardımcısı Halit Benek, eski Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran ve eski Kars Vali Yardımcısı Selçuk Haskiriş'in de olduğu öğrenildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.