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Son dakika: Muhafız Alayı davasında karar açıklandı! Darbeci komutanlara ceza yağdı

'nün darbe girişimi sırasında 'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. 'ndan 'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı , ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Son dakika: Muhafız Alayı davasında karar açıklandı! Darbeci komutanlara ceza yağdı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'e, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

TRT binasına yönelik işgali yöneten eski albay Muhammet Tanju Poshor, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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