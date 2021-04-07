Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! 7 Nisan 2021 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler

Muğla'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

En yakın Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen deprem, çevre illerde de kısa süreli panik yarattı.

SON DEPREMLER (7 NİSAN 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.04.07 10:08:16 36.4527 27.1252 5.0 -.- 3.9 4.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.07 08:04:52 38.9330 25.9838 8.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.04.07 06:28:47 37.9045 27.1418 6.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.07 06:00:10 36.4937 27.1093 9.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.07 05:47:15 37.7882 26.4488 4.7 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.07 05:20:15 37.0382 35.6062 13.9 -.- 1.6 -.- CIHADIYE-SARICAM (ADANA) İlksel

2021.04.07 05:13:50 38.6095 39.3762 18.0 -.- 1.6 -.- YUNLUCE-(ELAZIG) İlksel

2021.04.07 04:56:57 38.3147 38.7108 14.9 -.- 1.5 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2021.04.07 04:32:29 33.3497 27.5365 99.8 -.- 4.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.07 03:44:01 40.7740 32.1640 14.2 -.- 1.8 -.- NUHOREN-GEREDE (BOLU) İlksel

2021.04.07 03:35:35 38.5470 39.5637 12.5 -.- 1.9 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel

2021.04.07 03:33:45 38.9995 26.0458 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.04.07 03:33:05 36.6683 29.0315 24.4 -.- 2.1 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.07 02:24:50 40.4780 25.8747 27.5 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.07 02:07:43 39.4055 25.8412 5.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.04.07 01:47:09 39.6202 38.3400 5.8 -.- 2.6 -.- TURGUTLU-ILIC (ERZINCAN) İlksel