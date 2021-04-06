Türkiye ve Azerbaycan ordularından ortak tatbikat
Türkiye ve Azerbaycan birliklerinin ortaklaşa düzenlediği tatbikat başladı. Saha kontrol noktalarının açılması ve diğer faaliyetleri içeren tatbikat 8 Nisan'a kadar sürecek.
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Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birlikleri ortak tatbikata başladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da gerçekleştirilen tatbikatta, sahaya çıkan muhabere görevlileri tek bir iletişim sisteminin organizasyonu ile ilgili görevleri yerine getiriyor.
Tatbikatta modern iletişim araçları ve otomatik kontrol sistemleri kullanılıyor.