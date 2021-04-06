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Milli Savunma Bakanlığı az önce duyurdu: Test işlemleri başarıyla sonuçlandı

Son dakika haberleri... (MSB), (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Milli Savunma Bakanlığı az önce duyurdu: Test işlemleri başarıyla sonuçlandı
SON DAKİKA HABERİ | Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Füze sistemlerinin muayene ve kabul faaliyeti tamamlandı." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi Geliştirme Dönemi Sözleşmesi gereği, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) 30 Mart 2021 tarihinde başlayan muayene ve kabul faaliyeti 5 Nisan'da tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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