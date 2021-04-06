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Son dakika: HDP'li Başkan ile yanındaki 3 kişi terör propagandasından yakalandı

Son dakika haberleri... Eminiyet ekiplerinin 'da yaptığı PKK operasyonunda terör propagandası yapan İl Başkanı ile il yönetimindeki M.H., H.A. ve B.G. gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Son dakika: HDP'li Başkan ile yanındaki 3 kişi terör propagandasından yakalandı

'da polisin terör propagandası yaptığı belirtilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında İl Başkanı 'ın da bulunduğu 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör propagandası yaptıkları belirlenen, HDP İl Başkanı Mehmet Ali Alataş ile il yönetimindeki M.H., H.A. ve B.G. gözaltına alındı.

4 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. üzerindeki HDP il binasında arama yapan polis, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri, öldürülen örgüt üyelerinin resimleri ile yasaklı kitaplar ele geçirdi.

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