Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1 PKK'lı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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