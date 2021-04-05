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Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1 PKK'lı yakalandı

Son dakika haberleri.... tarafından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden ’a geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1 PKK'lı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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