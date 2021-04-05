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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 26 bin 649 kişiye adli işlem uygulandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "-5 Nisan  tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 26 bin 649 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 26 bin 649 kişiye adli işlem uygulandı

Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Bu dönemde illerimiz vaka sayılarına göre , orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirler bu seviye gruplarına göre belirlenmiştir.

Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında devam etmektedir.

Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında,

grubunda yer alan illerimizde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Cuma 21.00 -Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla, Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'de bitecek şekilde,

grubundaki illerimizde ise, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde, uygulanmaktadır.

Bu kapsamda -5 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden *26 bin 649" kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

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