04 Nisan 2021, Pazar
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THY'nin İstanbul - Varşova seferini yapan uçağına bomba ihbarı!

Türk Hava Yolarının TK1765 sayılı - seferini yapan uçağına yapıldı. Yaşanan gelişmesiyle ilgili Basın Müşaviri sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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THY'nin İstanbul - Varşova seferini yapan uçağına bomba ihbarı!

Basın Müşaviri Üstün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bilgi mesajında;

"TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

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