THY'nin İstanbul - Varşova seferini yapan uçağına bomba ihbarı!
Türk Hava Yolarının TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferini yapan uçağına bomba ihbarı yapıldı. Yaşanan son dakika gelişmesiyle ilgili Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
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Basın Müşaviri Üstün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bilgi mesajında;
"TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.
TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) April 4, 2021