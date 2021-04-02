Türkiye’yi sarsan Üzeyir Garih cinayeti hâlâ aydınlatılamadı

FETÖ'CÜ SAVCILAR İLGİLENMİŞTİ

Ancak bu tartışmaları bitirmedi. Garih'in arkadaşı Doğan Kasadolu'nun "Adi bir cinayet değil, arkasında bir örgüt olabilir" iddiasıyla ilgili savcılığa yapılan suç duyurusunda bugüne kadar bir arpa boyu yol alınamadı.

Soruşturma dosyasıyla FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Muammer Akkaş ve Fikret Seçen gibi savcılar ilgilenmişti. Sır perdesi aralanamayan cinayetin ardında bir örgütün olup olmadığı ya da cinayet sırasında başka bir kişinin olup olmadığı tespit edilemedi.