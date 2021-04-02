02 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığından Mali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından Mali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik terör saldırısını kınadı. Açıklamada, ", dost ve kardeş Mali’de barış ve istikrarın korunmasına önem atfetmektedir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığından Mali'deki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali'nin kuzeyindeki Kidal bölgesinde bulunan BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun Aguelhok üssüne bugün düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA bünyesinde görev yapan 4 barış gücü askerinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığının öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye, dost ve kardeş Mali'de barış ve istikrarın korunmasına önem atfetmektedir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA