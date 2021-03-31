Minik Hira Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti

Akar'ın daveti üzerine ailesi ile dün Ankara'ya gelerek Anıtkabir'i ziyaret eden Hira, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Hira ve 3 yaşındaki kardeşi Muhammet ile Bakan Akar arasında renkli diyaloglar da yaşandı.

Derslerinin nasıl olduğunu soran Akar'a 'çok iyi' diyen Hira, Anıtkabir'i nasıl bulduğu yönündeki soruya da, "Anıtkabir çok güzel. Çok beğendim" yanıtını verdi.