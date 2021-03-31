Dini hassasiyetlerle dalga geçen Halk TV  cezadan kurtulamadı

ÖZLEM GÜRSES DE HALK TV'YE CEZA GETİRDİ

Üst Kurul, "Özlem Gürses ile Kayda Geçsin" programında yorumcu Murat Ağırel'in 'Parsel Parsel' isimli kitapla ilgili konuşurken Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili ortaya attığı iddiaları masaya yatırdı. Programın, FETÖ'nün siyasi ayağı olmak, destekleyicisi olmak, belediyede çeşitli yolsuzluklar yapıldığına dair yargıyı ilgilendiren son derece ciddi iddiaların dile getirilmesine aracılık ettiğini tespit eden RTÜK, hukuki olarak hükme bağlanmayan çeşitli suç isnatlarında bulunularak yargının görev alanına dair hüküm veren iddiaları yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirdi.

RTÜK, Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri..... İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmü gereği yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.