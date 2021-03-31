Dini hassasiyetlerle dalga geçen Halk TV cezadan kurtulamadı
Son dakika haberine göre... RTÜK, inanç ve manevi değerleri dalga konusu yapan ifadeler kullanılan Medya Mahallesi programı nedeniyle kanala idari para cezası verdi.
Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu izleme uzmanlarının hazırladığı raporları gündemine aldı. Haftalık olağan toplantıda masadaki ilk dosya Halk TV'ye aitti.
Sunucu Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa'nın yer aldığı Medya Mahallesi programında, dini hassasiyetlerle alay edilmesi Üst Kurulun dikkatinden kaçmadı.
Yayında, koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşın Ankara Şehir hastanesinde yatmasına karşın sanki Amerikan Hastanesindeymiş gibi gösterilerek, Allah'ı bir şahısmış gibi betimleyip dalga konusu yapan ikili, "Rabbim Amerikan Hastanesi demiştir... Rabbimiz Şehir Hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri demez. İktidara yakın olanlara Rabbimiz hep böyle yerlere Cleveland, Amerikan Hastanesi gibi yerleri söylerler" ifadelerini kullanmıştı.
İlgili uzman raporunu derinlemesine inceleyen kurul üyeleri, yayında kullanılan Allah'ı hafife alır nitelikteki müstehzi ifadelerin 6112 sayılı 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (f) bendini ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
ÖZLEM GÜRSES DE HALK TV'YE CEZA GETİRDİ
Üst Kurul, "Özlem Gürses ile Kayda Geçsin" programında yorumcu Murat Ağırel'in 'Parsel Parsel' isimli kitapla ilgili konuşurken Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili ortaya attığı iddiaları masaya yatırdı. Programın, FETÖ'nün siyasi ayağı olmak, destekleyicisi olmak, belediyede çeşitli yolsuzluklar yapıldığına dair yargıyı ilgilendiren son derece ciddi iddiaların dile getirilmesine aracılık ettiğini tespit eden RTÜK, hukuki olarak hükme bağlanmayan çeşitli suç isnatlarında bulunularak yargının görev alanına dair hüküm veren iddiaları yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirdi.
RTÜK, Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri..... İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmü gereği yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
NECMETTİN ERBAKAN YAPTIRIMI
HALK TV'nin "İki Yorum" programında Levent Gültekin'in toplumda itibar görmüş eski Başbakan Necmettin Erbakan hakkında sarf ettiği sözler de müeyyide konusu oldu.
Erbakan'ı laiklik karşıtı olmakla suçlayan din istismarı siyaseti yaptığını. Türk siyasetinin ondan kurtulması gerektiğini söyleyen Levent Gültekin'in eleştiri sınırlarını aştığı kanaatine varan Üst Kurul, yayıncı Halk TV'ye idari para cezası müeyyidesi uyguladı.
KONGAR'IN "İSLAMİ TERÖR" SÖZÜ TELE 1'E CEZA GETİRDİ
TELE 1'de yayınlanan "18 Dakika" programında Emre Kongar'ın kullandığı "İslami terör" ifadesiyle İslam dinini dünyada birçok ölüme, şiddete, yıkıma sebep olan terörle ilişkilendirilmesini, toplumun dini hassasiyetlerine aykırı olarak gören Üst Kurul, Yasadaki "yayın hizmetleri.... Toplumun millî ve manevî değerlerine, ...aykırı olamaz." İlkesinin ihlal edildiğine hükmetti. RTÜK, yayıncı kuruluşa idari para cezası verdi.
Ayrıca, aynı programın başka bir bölümünde Merdan Yanardağ'ın yaklaşık 7 sene önce vefat etmiş olan Ünal Osmanağaoğlu'nun MHP Kurultayında yönetici olarak görevlendirildiğini iddia etmesini ve yayındaki alt bantta "MHP'ye bugün yönetici seçilen Ünal Osmanağaoğlu, Kemal Türkler'in katilidir" ifadesini Kanunda geçen ".....soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmüne aykırı bularak Tele 1 hakkında idari para cezası kararı verdi.
HALKI KANDIRANLARA MÜSAMAHA YOK
RTÜK, rutin gündemi olan sağlık beyanıyla sahte ürün ve bitkisel ilaç satan yayıncılarla halkı manevi duygularını istismar edenlere karşı önemli kararlar da aldı.
GÜÇLÜ ve HM (Haberin Merkezi) adlı yayıncıların lisansları iptal edilirken, TV 19, PARK TV ve FUL TV kanallarına ağır para cezaları kesildi.