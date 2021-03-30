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SON DAKİKA | Resmi Gazete 30 Mart 2021 yayımlandı | İşte Başkan Erdoğan tarafından yapılan atamalar

'nin 30 Mart 2021 sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Başkan Yardımcısı görevden alınarak yerine Mustafa Duman atandı. Atamanın, 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. İşte Başkan Erdoğan imzasıyla gerçekleşen diğer atamalar...

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Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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SON DAKİKA | Resmi Gazete 30 Mart 2021 yayımlandı | İşte Başkan Erdoğan tarafından yapılan atamalar

'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Başkan Yardımcısı görevden alındı.

Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla boşalan koltuğa Mustafa Duman atandı.

Atamanın, 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Karakan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla görevden alındı. Karakan'ın görevden alınmasıyla boşalan Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Makine ve Kimya Endüstirisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise atandı.

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