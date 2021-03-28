CHP'den hayali göreve atama! CHP'li Umut Tekin Karabağlar Belediyesi Eğitim Koordinatörü oldu

"MEVZUAT HİÇE SAYILDI"

Fikret Mısırlı; Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selviyop'un Başkanlık oluruyla norm kadro yönetmeliğinde yer almayan koordinatör unvanı adı altında kadro ihdas edilerek Eğitim Koordinatörlüğü görevine personelin görevlendirdiğini hatırlattı.

Mısırlı; 45 yıllık bir bürokratlık ve 2. dönem belediye başkanlığı yaptığını, söz konusu görevlendirilmeyle mevzuatın hiçe sayıldığını, görevlendirmenin Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine aykırı bir görevlendirme olduğunu, görevlendirmenin Karabağlar Meclis gündemine gelmediğini hatırlatarak, "Bu keyfi bir görevlendirme" diye konuştu.

Fikret Mısırlı, Karabağlar Belediyesi'ne bağlı KARBEL A.Ş.'de maaşlı kadrolu çalışanlarından eski CHP İzmir İl Seferihisar Sorumlusu Volkan Gürboğa ve eski İzmir CHP 1. bölge teşkilatından sorumlu Özkan Tice'nin mesai dahilinde işlerinin başında olması gerekli saatlerde birçok kez CHP ilçe teşkilatlarının danışma kurulları ve etkinliklerine katıldıklarını dile getirdi.

Mısırlı; "Maalesef Karabağlar Belediyesi'nin CHP Gençlik Kolları ve eski ilçe başkanlarının örgütlendiği bir yapıya dönüştü" ifadelerini kullandı.