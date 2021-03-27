Son dakika: Sinema genelgesi yayımlandı mı? Sinemalar açık mı? 2021 sinema salonları ne zaman açılacak?
Sinema salonları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesinin ardından mekanlar belirlenen kurallara göre ve belirli saatler aralığında hizmet vermeye başladı. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de sinema salonları oldu. Peki, sinema genelgesi yayımlandı mı? Sinemalar açık mı? 2021 sinema salonları ne zaman açılacak? İşte sinemalar hakkında son gelişmeler...
Sinema salonları açık mı? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası sinema salonlarının faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. İkinci normalleşme süreci ile birlikte bazı mekanlar açılırken, sinemalar hakkında yeni bir karar alınmadı. Şimdi ise en çok merak edilen konular arasında sinema salonları yer aldı. Gözler İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, sinema genelgesi yayımlandı mı? Sinemalar açık mı? 2021 sinema salonları ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...
SİNEMA SALONLARI AÇIK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, sinema salonları yurt genelinde hizmet vermiyor. Sinemaların hangi tarihte normale döneceği ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Sinema Salonları" ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelge ile 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart'a uzatılmıştı. Daha sonra ise alınan yeni karara göre sinemaların açılacağı tarih 1 Nisan 2021 tarihine uzatıldı.
Trabzon Valiliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbir amacıyla kapatılan sinema salonlarının açılış tarihini erteledi. Açıklamada, 1 Mart'ta açılması planlanan sinema salonlarının faaliyetlerine salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamını sağlamak ve desteklenmesi amacıyla 1 Nisan tarihine kadar ara verildiği ifade edildi.
SİNEMALAR HANGİ İLLERDE AÇILACAK?
Kırıkkale, Çorum, Yalova, Bolu, Düzce ve Erzincan'ın ardından Tunceli'de de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak.
Tunceli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, corona virüsle mücadele kapsamında sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar kapalı kalması kararı alındı.
Karaman'da koronavirüs önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararı 1 Nisan 2021'e kadar uzatılırken merkeze bağlı bir belde ve köyde uygulanan karantina kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi.
Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararı 1 Nisan 2021'e kadar uzatıldı.
KOVİD-19 SALGININDA DOĞRU BESLENME ÖNEM TAŞIYOR
Prof. Dr. Enginyurt, AA muhabirine, üst solunum yolu hastalığı Kovid-19'un doğrudan bağışıklık sistemiyle alakalı olduğunu söyledi.
Kovid-19'a karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralının asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Enginyurt, dördüncü kuralın ise iyi beslenme olduğuna işaret etti.
Enginyurt, iyi beslenmenin Kovid-19'un tedavisinde ve bu hastalığa yakalanmamak için önemli bir etken olduğuna dikkati çekerek, salgın sürecinde herkese doğru beslenmesi çağrısında bulundu.
Doğru beslenmek için vücudun ihtiyacı kadar protein almak gerektiğine işaret eden Enginyurt, "Bunun için de vücudun günlük ihtiyaç duyduğu 350-400 gram protein almak lazım. Bu proteinleri de kırmızı ve beyaz etin yanı sıra süt, peynir ve yoğurt gibi ürünlerden alabiliriz. En önemli gıda ve hücrenin yapı taşı proteindir. Bu süreçte gerekli protein miktarını biraz daha artırabiliriz. Sağlıklı bir insan düzenli olarak süt tüketimine zaten dikkat etmeli. Süt aynı zamanda D vitamini ihtiyacını da karşılayacaktır. Her birey günlük iki bardak süt tüketmelidir." ifadesini kullandı.
Kovid-19'a yakalanmamak için D vitaminin yanı sıra çinko ve beraberinde C vitaminli ürünlerin tüketilmesi gerektiğini dile getiren Enginyurt, bazı gıdaların dışarıdan takviye olarak alınmasının da önemli olduğunu aktardı.
"VATANDAŞLARIMIZ SİGARA VE ALKOL KULLANIMINDAN UZAK DURSUNLAR"
Enginyurt, kronik hastalığı olanların hekim ya da diyetisyen kontrolünde beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Çünkü diyet kişiye özeldir. Yaşa, cinsiyete, kiloya, boya ve kronik hastalıklara göre diyetin özel olarak hazırlanması gerekiyor. Kronik hastalarımız salgına karşı vücutlarına ancak bu şekilde bağışıklık kazandırabilirler." dedi.
Sigara ve alkol kullanımının olumsuz etkilerine de değinen Enginyurt, "Kovid-19'da bunların kullanılması çok tehlikeli. Vatandaşlarımız sigara ve alkol kullanımından uzak dursunlar. Bu süreci doğru beslenerek geçirsinler." diye konuştu.
Enginyurt, özellikle 60 yaş üzerindeki kişilerde tansiyon, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi bazı hastalıkların olabileceğini, bu tür hastalığı olanların doğru beslenmeye daha da dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.
Vatandaşlardan bu uyarıları dikkate almalarını isteyen Enginyurt, "Doğru beslenme Kovid-19'da maske, mesafe ve hijyen kadar önemlidir. Doğru beslenildiğinde Kovid-19'a yakalanmayacağız. Yakalanırsak da Kovid-19'u ayakta basit bir enfeksiyon gibi atlatmamız mümkün." dedi.
Enginyurt, ramazan ayının yaklaştığını da anımsatarak, özellikle kronik hastalığı olanlara hekim kontrolünde oruç tutmalarını önerdi.