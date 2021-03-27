Son dakika: Sinema genelgesi yayımlandı mı? Sinemalar açık mı? 2021 sinema salonları ne zaman açılacak?

Sinema salonları açık mı? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası sinema salonlarının faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. İkinci normalleşme süreci ile birlikte bazı mekanlar açılırken, sinemalar hakkında yeni bir karar alınmadı. Şimdi ise en çok merak edilen konular arasında sinema salonları yer aldı. Gözler İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, sinema genelgesi yayımlandı mı? Sinemalar açık mı? 2021 sinema salonları ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

SİNEMA SALONLARI AÇIK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, sinema salonları yurt genelinde hizmet vermiyor. Sinemaların hangi tarihte normale döneceği ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.