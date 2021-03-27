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Son dakika | Başkan Erdoğan Katar Dışişleri Bakanı Al Sani’yi kabul etti

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Katar Dışişleri Bakanı ’yi kabul ediyor.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
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Son dakika | Başkan Erdoğan Katar Dışişleri Bakanı Al Sani’yi kabul etti

Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan buradan çalışmalarını sürdüreceği Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Başkan Erdoğan burada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ediyor. Kabul basına kapalı olarak saat 13.40'da başladı.

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Toplantıda, Katar ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması, başta enerji, gıda ve güvenlik sektörleri olmak üzere yeni işbirliği imkanları ve koronavirüs ile mücadele konularının masaya yatırılması bekleniyor.

Ayrıca, Körfez bölgesindeki son durum başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.

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