Ümraniye'de sokaklar dezenfekte edildi

Belediyenin temizlik ordusuna katılan araç, Ümraniye'nin cadde ve sokaklarında bir yıl boyunca dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Araç tankının içerisine konulan ve herhangi bir yan etkisi olmayan solüsyonunu püskürtüp, cadde ve sokaklara yayarak dezenfekte çalışmalarına önemli bir katkı sağlayan mikronsis aracı, çalışmalarına devam ediyor. Bu araçla birlikte Ümraniye'nin cadde ve sokakları daha hızlı ve etkili şekilde dezenfekte ediliyor. Mikronsis aracının çalışmaları sürecek.