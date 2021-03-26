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BioNTech aşıları Türkiye'de! Peki kimlere yapılacak? İşte ilk sıradakiler...

Koronavirüsle mücadelede, , aşılama çalışmalarını titizlikle yürütmeye devam ediyor. Önceki gece 1 milyon 500 bin - aşısı yurda ulaştı. aşısının yanı sıra - ortaklığı olan aşının da gelmesiyle süreç daha da hızlanacak. Peki BioNTech aşısı kimlere yapılacak? İlk sırada kimler var? İşte detaylar

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Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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BioNTech aşıları Türkiye'de! Peki kimlere yapılacak? İşte ilk sıradakiler...

Sağlık Bakanlığı, gece yarısı itibarıyla toplam 14 milyon 393 bin 682 kişinin aşılandığını açıkladı. Bu kişilerin 8 milyon 184 bin 924'ü birinci dozu, 6 milyon 208 bin 758'i ise ikinci dozu vuruldu.

BioNTech aşıları Türkiye'de! Peki kimlere yapılacak? İşte ilk sıradakiler...

Bir süredir yavaş giden aşılama nedeniyle eleştirilen Bakanlık, Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin Pfizer-BioNTech aşısı ve peyderpey gelmeye devam eden Çin aşısı ile aşılamaları hızlandıracak.

BioNTech aşıları Türkiye'de! Peki kimlere yapılacak? İşte ilk sıradakiler...

ÖĞRETMEN, ASKER, POLİS...

Hürriyetin haberine göre; Gelen her aşı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'na sevk ediliyor ve bu aşıların 14 gün süren analiz süreçleri başlıyor.

BioNTech aşıları Türkiye'de! Peki kimlere yapılacak? İşte ilk sıradakiler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, BioNTech aşısının geçen hafta 5 bin 800 doz test edilmek (güvenlik testi) üzere Türkiye'ye geldiğini, bir hafta sonra ise birer gün arayla 750 bin ve 700 bin olmak üzere 1.5 milyon doz kullanıma hazır aşı getirildiğini açıklamıştı.

BioNTech aşıları Türkiye'de! Peki kimlere yapılacak? İşte ilk sıradakiler...

Aşı uygulanacak gruplarda öğretmenler, asker, polis, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, Adalet Bakanlığı çalışanları bulunuyor.

BioNTech aşıları Türkiye'de! Peki kimlere yapılacak? İşte ilk sıradakiler...

2'nci aşama A grubu olan bu kişilerin aşılanmasına yavaş yavaş başlanacağı öğrenildi. 60-64 yaş, yani 2'nci aşama B grubu aşılama da önümüzdeki haftalarda başlayacak.

BioNTech aşıları Türkiye'de! Peki kimlere yapılacak? İşte ilk sıradakiler...

İLK KEZ TÜRKİYE'DE

ABD'li Pfizer ile başında Türk bilim insanı Uğur Şahin'in olduğu Alman BioNTech ortaklığında geliştirilen aşı, Türkiye'de ilk defa kullanılacak.

BioNTech aşıları Türkiye'de! Peki kimlere yapılacak? İşte ilk sıradakiler...

Aşı, saklama koşulları uygun olan merkezlerde (-70 saklama olanağı olan) uygulanacak.

BioNTech aşıları Türkiye'de! Peki kimlere yapılacak? İşte ilk sıradakiler...

Aşılama, Çin aşısında olduğu gibi, iki doz şeklinde 28 gün arayla yapılacak.

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