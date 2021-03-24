24 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu düzenledi! 24 gözaltına alındı

haberleri... 'daki operasyonu kapsamında 24 şüpheli daha gözaltına alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Son dakika: Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu düzenledi! 24 gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 2 Mart'ta yapılan ve 7 zanlının tutuklandığı operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu 24 şüpheliyi daha tespit etti.

Ekipler, Antakya ve Samandağ ilçelerinde belirlenen 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde tabanca, 25 bin Suudi Arabistan Riyali ve dijital materyal ele geçirildi.

2 Mart'taki operasyonda 21 şüpheli yakalanmış, zanlılardan 7'si tutuklanmıştı.

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