Son dakika | DHKP-C'nin yapılanmasına büyük darbe! SD kart ortaya çıkardı

İddianamede şüphelilerin eylemlerinin bir bütünün parçaları vasfında olduğu anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Şöyle ki, kimi direnişler meclisi üyesi, kimi komite üyesi olan, kimi 'halkın mühendis ve mimarları' içerisinde faaliyet yürüten, kimi sokak afişleri asan, kimi mahkeme takibi yapan üyelerinin tümünün eylemi, aslında amaç suç olan 'silahlı devrime' kapı aralayan ve bir evin duvarının örülmesi gibi üst üste konulan eylemler bütünüdür. Yapılması gereken değerlendirme aslında bir SD kart içerisinde ele geçen isimler üzerinde yapılan deşifrasyon çalışması değil, silahlı terör örgütünün kendisine yaptığı deşifrasyon çalışmasının ve tanımlamaların tarafımızca yapılan tespitidir."

İddianamede terör örgütünün İstanbul yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 30 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İLÇELERE KOD İSİM

İddianamede, örgüt yönetiminin, Türkiye'deki faaliyet alanlarına da kod isimler belirlediğine vurgu yapıldı.

Sözde merkez komiteye gönderilen "yerler" isimli bir yazışma içeriğinde, notlarda açık isimlerin değil, bu kodlu isimlerin kullanılmasının istendiği aktarılan iddianamede burada, Çağlayan'a "Şelale", Alibeyköy'e "Aliağa", Bağcılar'a "Pekmezciler", Avcılar'a "Keklikçiler", İkitelli'ye "Turnalar", Gülsuyu'na "Güzelyurt", Esenler'e "Klimacılar", örgütlenme alanında ise meclise "orman", milislere "cesurlar" gibi şifreleme yapıldığı vurgulandı.

İddianamede, "Dışarıdan bakıldığında legal bir müzik grubu olarak görünen Grup Yorum'un, DHKP/C terör örgütünün kadro ve finans kaynaklarından biri olduğu ve silahlı mücadeleye eleman temin eden illegal bir yapı olduğu dokümanlar ışığında değerlendirilmektedir." denildi.

İddianamede, örgüt içerisinde faaliyette bulunan mimar ve mühendislerin "Halkın mimar ve mühendisleri" adlı oluşum içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgütün bu grubu "muslukçular" olarak kodladığı belirtilerek, bunların tünel kazma gibi teknik bilgi gerektiren meselelerle ilgilendiği aktarıldı.

Tüm sürecin adeta ilmek ilmek işlenerek silahlı devrime giden yolda bir araç olarak kurgulandığına dikkati çekilen iddianamede, "Afiş asmak ya da bildiri dağıtmak ilk duyulduğunda her ne kadar hafif eylemler olarak nitelendirilebilecek olsalar da örgütün temel stratejisi içerisinde kitle çalışmasıdır ve kitle çalışmasının nihai hedefi silahlı mücadele için kadrolaştırmadır." değerlendirmesinde bulunuldu.