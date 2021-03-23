23 Mart 2021, Salı
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Hakkari hudut hattında mühimmat ele geçirildi

, hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetleri hakkında açıklama yaptı. Mehmetçik'in çalışmasında çok sayıda tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildiğini açıklandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Hakkari hudut hattında mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari hudut hattında çok sayıda tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 75 av tüfeği, 25 pompalı tüfek, 69 kurusıkı tabanca, 35 tabanca, 19 tüfek kılıfı, 2 bin 64 tabanca mühimmatı ile tabancalara ait mekanizma parçaları ele geçirildi." bilgisi verildi.

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