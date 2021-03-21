Türk Tabipler Birliği’nden Besmele’ye hakaret!



YÖNTER: "TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KAPATILMALI"



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ülvi Yönter: "Bölücü terör örgütü PKK'ya en ufak bir tepki yok... Şehitlerimize rahmet yok, hürmet yok...Vatana ve millete sadakat yok, sevgi yok...Türk Tabipleri Birliği kapatılmalıdır..."



POLAT: "KATİLE KATİL, TERÖRİSTE TERÖRİST DİYEMEDİ"



AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: "Katile katil, teröriste terörist diyemeyen, PKK itlerini arkalayıp cesaretlendiren sizlere lanet olsun."



MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Selim Yurdakul: "Türk Hekimleri olarak bizleri temsil etmeyen TTB merkez konseyi üyeleri milletimizin vicdanından tamamen koptuğunun kanıtı olan bu açıklamayı yapmaları utanç vericidir. Bu TTB yönetimi ülkemiz hekimlerini temsil etmek yerine terör örgütü sempatizanlarını temsil eden bir yapıdır"





TİYEKLİ: "BU TEPKİ TÜRKİYE'DEKİ 30'DAN FAZLA TABİP ODASININ ORTAK GÖRÜŞÜDÜR"



Kahramanmaraş Tabip Odası: "Kahramanmaraş Tabip Odası olarak katilleri ve açık/örtülü destekçilerini kınıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin açıklaması sadece kendilerini bağlar."



Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli: "Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı olarak tavrınızı kınıyorum. 13 vatan evladını katledenleri kınayamamanız, samimiyetsizliğinizin en büyük göstergesidir. Sayın Merkez Konseyi üyeleri lütfen çöreklendiğiniz Türk Tabipleri Birliği'ni en kısa zamanda terkedin. Bu tepkiyi gösteren sadece Kahramanmaraş Tabip Odası ve üyeleri değildir. Bu, Türkiye'deki 30'dan fazla tabip odasının ortak görüşüdür"



Aksaray Tabip Odası Başkanı Dr. Rıfkı Karabatak: "Aksaray Tabip Odası Başkanı olarak, 13 şehidimizi kurtarılamayan yurttaş diye niteleyip, onların şehadetine sebep olan bölücü şerefsizlere terörist diyemeyen mesajınızı kınıyorum. Türk hekimlerini temsil etmiyorsunuz. Yazıklar olsun"

(MUHAMMED UZUN / SABAH)