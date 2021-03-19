WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çöktüğü iddia edildi. Bazı kullanıcılar son görülme ve mesaj göndermede sorun yaşadığını belirtti. WhatsApp ve Instagram uygulamalarının ne zaman düzeleceği ise sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek?

Sosyal medya kullanım araçları ınstagram ve whatsapp çökmesi son dakika olarak duyuruldu. Whatsapp çöktü mü sorusu birçok kullanıcı tarafından sorgulanırken Whatsapp Web platformuna da giriş yapılamıyor. Zaman zaman erişim geri gelse de, Whatsapp sorunu devam ediyor. Kullanıcı sayısı milyonları aşan popüler yazışma uygulamaması Whatsapp akşam saatleri itibariyle hizmet verme sıkıntısı yaşamaya başladı.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? INSTAGRAM VE WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girerek sevdikleriyle iletişim kurmak isteyenler, uygulamaya erişimde zorluk yaşadı. Instagram, Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.