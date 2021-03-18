18 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika: MSB duyurdu: Kaçak yollardan ülkeye girmeye çalışırken yakalandı

Son dakika haberi... MSB: Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: Kaçak yollardan ülkeye girmeye çalışırken yakalandı

Son dakika haberi... MSB: Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

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