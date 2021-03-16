17 Mart 2021, Çarşamba
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Sözleşmeli öğretmen adayları dikkat! MEB başvuru tarihleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, ilkatama.meb.gov.tr internet adresinden alınmaya başladı. Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 16 Mart'tan itibaren 26 Mart'a kadar yapılabilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 16 Mart'tan itibaren 26 Mart'a kadar yapılabilecek.

Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.

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