Son dakika: Başkan Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.
GÜNDEM DHA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulunuyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenaze namazının ardından, yapımı süren Çamlıca Kulesi'ne gelerek incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.