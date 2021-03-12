Son dakika: Sızma girişimindeki teröristler yakalandı
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verdi.
GÜNDEM AA
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimi bir kez daha önlendi. 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.