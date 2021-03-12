12 Mart 2021, Cuma
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Son dakika: Sızma girişimindeki teröristler yakalandı

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Son dakika: Sızma girişimindeki teröristler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimi bir kez daha önlendi. 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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