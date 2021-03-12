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CİMER'e öneri yağdı! Astronot yerine en çok o isim yazıldı

’nı 9 Şubat’ta açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “astronot” kelimesi yerine Türkçe isim bulunması çağrısının ardından vatandaşlar CİMER’i öneri yağmuruna tuttu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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CİMER'e öneri yağdı! Astronot yerine en çok o isim yazıldı

Türk uzay yolcusu için gelen birbirinden ilginç öneriler arasında; "Göktürk, Gökmen, Gökalp, Göktuğ, Göker, Gökbey, Gökata, Türkonot, , Türkay, Aykanat, Aytürk, Asiltürk, Fezai, Fezanot, Evrenot, Evrenalp, Evrenos, Hezarfen, Ülgen" isimleri öne çıktı.

FEZARFEN

İlginç öneriler arasında ise "Evren İnsanı", gerçek adı "" olan ilk gökbilimci 'dan esinlenilerek "Abimod", "Feza" ve "Hezarfen" kelimelerinin birleşimi "Fezarfen", mavi kurt anlamına gelen "Gökbörü", tarihteki bir akıncı beyinin ismi olan ve Türklerin uzaya akın etmesini simgeleyen "Evrenos" yer aldı.

RİCAM DÜNYA'YI UZAYA GÖNDERMESİ

'ndaki, "bir Türk vatandaşını uzaya gönderme" hedefi de, ilk Türk uzay yolcusu olmayı hayal edenleri harekete geçirdi.

'ın "Uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişiyi gönüllüler arasından seçerek gerekli eğitimleri almasını sağlayacak ve uzaya göndereceğiz" sözleriyle duyurduğu bu hedef için gönüllü olanlar CİMER'e başvuruda bulundu.

'dan yazan 21 yaşındaki da gönüllü olurken, ilkokul öğretmeni olmak için yüksekokulda okuduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızdan ricam beni, yani Dünya'yı uzaya göndermesi. Çok ders çalıştığım için babam bana sürekli 'Ne kadar çok çalışıyorsun, sanki astronot olacaksın' diyor. Hem bu sebepten hem de ismimin Dünya olmasından dolayı uzaya gitmeyi çok isterim" dedi.

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