CİMER'e öneri yağdı! Astronot yerine en çok o isim yazıldı

Belçika'dan yazan 21 yaşındaki Dünya Durmaz da gönüllü olurken, ilkokul öğretmeni olmak için yüksekokulda okuduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızdan ricam beni, yani Dünya'yı uzaya göndermesi. Çok ders çalıştığım için babam bana sürekli 'Ne kadar çok çalışıyorsun, sanki astronot olacaksın' diyor. Hem bu sebepten hem de ismimin Dünya olmasından dolayı uzaya gitmeyi çok isterim" dedi.