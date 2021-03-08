Son dakika: Van'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 8 Mart AFAD son depremler açıklaması

Van'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Tusba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 10.00'da yerin 19.60 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illlerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.03.08 10:12:50 37.7532 25.5673 16.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.08 10:00:46 38.7988 43.5833 8.6 -.- 3.6 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel

2021.03.08 09:43:52 38.9165 25.9193 16.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.08 08:38:47 37.9190 27.0507 2.5 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.08 08:14:43 37.3953 35.8635 5.0 -.- 0.8 -.- KUYULUK-KOZAN (ADANA) İlksel

2021.03.08 07:52:41 37.8342 27.2605 17.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.03.08 07:24:58 37.0935 27.8930 12.3 -.- 1.5 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.03.08 06:17:53 39.1905 27.7568 5.3 -.- 1.6 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2021.03.08 05:09:45 39.0855 40.7377 4.0 -.- 1.2 -.- ALATEPE-(BINGOL) İlksel

2021.03.08 05:07:12 38.3160 38.8713 5.2 -.- 1.6 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.03.08 03:57:22 39.6072 26.4203 5.4 -.- 1.3 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.03.08 03:56:23 40.9843 26.0925 8.4 -.- 1.4 -.- YENIKARPUZLU-IPSALA (EDIRNE) İlksel

2021.03.08 03:53:57 38.9920 26.1042 3.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.08 03:46:41 38.5728 31.6320 12.1 -.- 1.2 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.03.08 03:23:35 39.0362 26.1125 4.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.08 03:10:41 39.0903 29.1052 12.9 -.- 1.5 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.03.08 03:01:15 41.1560 34.2073 4.1 -.- 2.4 -.- KECELI-TOSYA (KASTAMONU) İlksel

2021.03.08 02:55:20 40.8317 28.7705 8.3 -.- 1.5 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.03.08 02:53:03 37.2823 28.0732 8.9 -.- 1.6 -.- YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2021.03.08 02:51:21 37.2920 28.0725 5.5 -.- 1.6 -.- YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2021.03.08 02:38:46 42.1067 25.4233 5.0 -.- 2.9 -.- BULGARISTAN İlksel

2021.03.08 02:38:18 37.3045 28.0393 4.9 -.- 1.5 -.- ESKIHISAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2021.03.08 02:29:40 42.0222 25.3752 2.5 -.- 2.1 -.- BULGARISTAN İlksel

2021.03.08 01:29:10 39.7490 23.7358 13.3 -.- 3.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2021.03.08 01:27:37 37.7545 26.5005 4.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.03.08 01:12:08 38.4498 39.3465 8.2 -.- 1.3 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.03.08 01:11:58 37.8283 27.1898 7.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.08 01:00:50 38.4395 39.2323 3.4 -.- 1.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.03.08 00:32:40 38.9468 26.0508 11.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.08 00:01:11 38.3845 26.5973 16.5 -.- 1.5 -.- BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) İlksel