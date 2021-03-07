07 Mart 2021, Pazar
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iran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan teröristler yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızdan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen teröristlere fırsat tanımadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İran'dan ülkemize sızmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist Jandarma Karakoluna teslim edildi" ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2021
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iran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan teröristler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı teröristin yakalanarak Jandarma Karakoluna teslim edildiğini belirtti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van'da görev yapan Hudut Kartallarımız tarafından, İran'dan ülkemize sızmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadesine yer verildi.

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