iran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan teröristler yakalandı
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızdan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen teröristlere fırsat tanımadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İran'dan ülkemize sızmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist Jandarma Karakoluna teslim edildi" ifadelerine yer verildi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı teröristin yakalanarak Jandarma Karakoluna teslim edildiğini belirtti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van'da görev yapan Hudut Kartallarımız tarafından, İran'dan ülkemize sızmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadesine yer verildi.