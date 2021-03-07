07 Mart 2021, Pazar
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Bakan Çavuşoğlu Buhara'yı ziyaret etti

Diplomasi trafiğine aralıksız devam eden Dışişleri Bakanı , 'ın kentine ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, eski şehrin içinde kentin tarihi dokusunu yansıtan bir yürüyüş turu yaptı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 07.03.2021
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Bakan Çavuşoğlu Buhara'yı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentine ziyaret gerçekleştirdi.

Resmi ziyaret kapsamında Özbekistan'da bulunan Çavuşoğlu, Buhara'ya giderek buradaki tarihi mekanlar ve eserlerle ilgili bilgi edindi.

Çavuşoğlu, Buhara'da kentin en önemli sembollerinden Kelan (Büyük) Minaresi, Mir Arab Medresesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve içinde kervansaraylar, hamamlar, müzeler ve diğer birçok yapının bulunduğu eski şehir kısmını ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, eski şehrin içinde kentin tarihi dokusunu yansıtan bir yürüyüş turu yaptı.

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