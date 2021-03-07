AK Parti'den Samsun'daki kadın cinayetine sert tepki

Olay Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Z., dün kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Z., 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye bilinmeyen nedenle tekme- tokat saldırdı. İbrahim Z.'nin yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'daki vahşet hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlar;

"Samsun'da bir annenin çocuğunun gözleri önünde darp edildiği dehşetengiz olay hepimizi derinden yaralamıştır. Bu elim hadise, vicdanları yaralamış, çok haklı bir infiale yol açmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz.