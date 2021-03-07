AK Parti'den Samsun'daki kadın cinayetine sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'daki vahşet hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, "Samsun’da bir annenin çocuğunun gözleri önünde darp edildiği dehşetengiz olay hepimizi derinden yaralamıştır. Bu elim hadise, vicdanları yaralamış, çok haklı bir infiale yol açmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Olay Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Z., dün kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Z., 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye bilinmeyen nedenle tekme- tokat saldırdı. İbrahim Z.'nin yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'daki vahşet hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlar;
"Samsun'da bir annenin çocuğunun gözleri önünde darp edildiği dehşetengiz olay hepimizi derinden yaralamıştır. Bu elim hadise, vicdanları yaralamış, çok haklı bir infiale yol açmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz.
Bu eylemi gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Bu süreci her aşamada takip edeceğiz. Denizli ve Aydın'da gerçekleşen kadın cinayetlerinden dolayı da çok üzgünüz. Kadına şiddeti en güçlü şekilde lanetliyoruz.
Hiçbir insana şiddet kabul edilemez, ama kadına şiddet asla kabul edilemez. Kadına yönelik şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. En hassas olduğumuz konulardan biri kadına yönelik şiddetin önlenmesidir.
Kadına yönelik şiddetle mücadele çok boyutludur. Kadına şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin yanında çok güçlü kültürel ve ahlaki hassasiyetler inşa etmeliyiz. Kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz.
Bu mesele, bir insanlık yarasıdır. Hepimizin ve tüm insanlığın meselesidir. İnsan olmaya ve insanlığa yakışmayan bu şiddet kültürü reddedilmelidir. Bununla mücadele olmadan insanlık onuru olmaz.
Bu konuda toplumsal düzeyde yüksek bir bilinç, direnç ve duyarlılık oluşturmamız gerekiyor. Bugüne kadar önümüze gelen her türlü teklifi dikkatle ve hassasiyetle değerlendirdik. Aynı hassasiyet ve kararlılıkla kadına karşı şiddetle mücadeleyi temel meselemiz olarak göreceğiz.
Bu toprakların nefesi Neşet Ertaş'ın dediği gibi, "Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz".
GÜL: BAŞSAVCILIK TALİMATIYLA FAİL YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.
"DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" dedi.
"BU VAHŞETİN HESABI EN AĞIR ŞEKİLDE SORULACAKTIR"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Samsun'da yaşanan kan donduran vahşet hepimizi derin bir öfkeye sevketti. Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız" açıklamasında bulundu.