Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun! Mersin merkezli 7 ilde operasyon: 28 kişi gözaltında





MÜŞTEKİLERE ÇEKİLEN KREDİDEN YÜZDE 20 İLE 40 ARASINDA KOMİSYON VERMİŞLER

Örgüt üyelerinin kredi çekmek amacı ile kendilerine müracaatta bulunan şahısların bulundukları illere giderek şahıslarla görüşme yaptıkları, anlaşma sağlanması durumunda çekilecek kredi karşılığında sigorta, banka, yol, yemek, otel ücreti adı altında yüzde 20 ile 40 oranında çekilecek olan krediden komisyon aldıkları, kimi kredi çeken şahısları ise tehditle çekilen kredinin tamamını alarak gasp ettikleri, kredi çekecek olan şahısların örgüt üyeleri ile birlikte İstanbul'a getirilerek, adreslerinin de buraya aldırdıkları, daha sonra ise örgüt üyesi SGK görevlileri ile irtibata geçildiği, kredi çekecek şahsın bilgilerini görevlilere vererek bu şahısların kredi çekmek amacıyla paravan olarak kurulan iş yerlerinde uzun süredir yüksek maaşla çalışıyor gösterilmesinin sağlandığı, daha sonra SGK hizmet dökümü, ücret bordroları ve diğer sahte belgeler tanzim ettikleri ortaya çıktı.