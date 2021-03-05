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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Linde, kazada şehit olan askerlerimiz için taziyelerini iletti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüşmüştür. Linde, kazada şehit olan askerlerimiz için taziyelerini iletti, AGİT Dönem Başkanı olarak yürütme kurulu konusunda görüş alışverişinde bulundu" denildi.

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