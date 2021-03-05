Bilim insanlarından DSÖ'ye koronavirüs raporu çağrısı: Geçersiz sayılsın

Mektupta en dikkat çeken ifadeler arasında şu satırlar yer aldı: "Özellikle, bu süreç kapsamında toplanan ortak ekibin yarısının bilimsel bağımsızlığı 'sınırlı' olabilecek Çin vatandaşlarından oluştuğu, ortak ekibin uluslararası üyelerinin Çinli yetkililerin paylaşmayı tercih ettiği verilerle yetinmek zorunda kaldığı, hazırlanan raporun Çinli yetkililer tarafından onaylanması gerektiği gerçeği konusunda halkı bilgilendirmek istiyoruz. Bu nedenle ortak ekibin koronavirüsün kökenlerine ilişkin tam ve sınırsız bir soruşturma yürütmek için gerekli yetkiye, bağımsızlığa veya erişime sahip olmadığı sonucuna vardık."