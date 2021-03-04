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Türkiye’de koronavirüs kısıtlamaların kısmen kaldırılmasıyla Rus turistlerin talebi arttı

vatandaşlarının ’de tatile yönelik talebi, Türkiye’de koronavirüse yönelik bazı kısıtlamaların kaldırılması nedeniyle artışa geçti. 'nden (ATOR) yapılan açıklamada, yaz döneminde Türkiye’ye gelişlerde Kovid-19 testi zorunluluğunun da kaldırılması halinde turist akışında artış yaşanacağına vurgu yapıldı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Türkiye’de koronavirüs kısıtlamaların kısmen kaldırılmasıyla Rus turistlerin talebi arttı

vatandaşlarının 'de tatile yönelik talebi, Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik bazı kısıtlamaların kaldırılması nedeniyle artışa geçti.

'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Türkiye'nin turistik illerinde kafe ve restoranların bir süre önce açıldığı, hafta sonları uygulanan kısıtlamaların ise kısmen iptal edildiğine işaret edildi.

Önlemlerin kısmen kaldırılmasının, Rus turistlerin Türkiye'de tatil talebine olumlu yansıdığının belirtildiği açıklamada, "Sektör yetkilileri, kısıtlamaların kısmen de olsa kaldırılmasının Türkiye'ye yapılan tur satışlarını olumlu yönde etkilediğini ifade ediyorlar." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'ye yönelik talebin, ilkbahar-yaz dönemi için olumlu bir seyir halinde ilerlediği bilgisine yer verilen açıklamada, yaz döneminde Türkiye'ye gelişlerde Kovid-19 testi zorunluluğunun da kaldırılması halinde turist akışında artış yaşanacağına vurgu yapıldı.

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