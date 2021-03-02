Bugün yasak var mı? Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yurt genelinde normalleşme sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Sokağa çıkma yasağının bugün olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden 'Bugün kısıtlama var mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün yasak var mı? 2 Mart Salı hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hafta içi kısıtlaması kalktı mı? İşte haberin detayları...

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerin hepsinde geçerli olmak üzere akşam sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna göre, tüm illerde hafta içi saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı 05.00'te sona erecek.