Bolu'da vaka artışları endişeye neden oldu





'PANAYIR GİBİ'

İrfan Kiraz da, "İnsanların vurdumduymazlığı. Şu hale bakın, sanki panayır gibi. İşi olan da çıkıyor, olmayan da çıkıyor. Bu gidişle normalleşme olacağını sanmıyorum, daha da kapanacağına inanıyorum. 'Sizin ne işiniz var' diyebilirsiniz ama benim işim olmasa mümkün değil çıkmam. Şu hale bak, Bolu çarşısı, normal günde bile bu kadar kalabalık değil. Bu şekilde önlenir mi? Önlenmez, mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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