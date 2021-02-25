Minik Çoban Şevki'nin hayali gerçek oldu! Başkan Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi
Son dakika haberi... Balıkesir’in Havran ilçesinde çektiği sosyal medya videoları ile fenomen olan 12 yaşındaki Çoban Şekvi, Ankara’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek sohbet etme imkanı buldu.
GÜNDEM İHA
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Ankara'ya giden Çoban Şevki, TBMM'de Balıkesir milletvekillerini ziyaret etti.
Daha sonra AK Parti Meclis Grup Toplantısı öncesinde kuliste sosyal medya fenomeni Şevki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Çoban Şevki ile bir müddet sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Buluşma hakkında bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Grup toplantımız öncesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldik.