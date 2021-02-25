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Minik Çoban Şevki'nin hayali gerçek oldu! Başkan Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi

Son dakika haberi... ’in ilçesinde çektiği sosyal medya videoları ile fenomen olan 12 yaşındaki Çoban Şekvi, ’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek sohbet etme imkanı buldu.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Minik Çoban Şevki'nin hayali gerçek oldu! Başkan Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 'ya giden Çoban Şevki, 'de Balıkesir milletvekillerini ziyaret etti.

Daha sonra öncesinde kuliste sosyal medya fenomeni Şevki, Başkan ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Çoban Şevki ile bir müddet sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buluşma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Grup toplantımız öncesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldik.

Havranlı Şevki kardeşim ile birlikte kendilerine Balıkesir peynirimizi ve doğum gününe özel hazırlattığımız tablomuzu takdim ettik" dedi.

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