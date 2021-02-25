AÖL sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler 1. dönem sınavına katılacaklar. Online gerçekleştirilecek sınav öncesinde bazı sorular gündeme geldi. Sınav tarihleri, online sınav giriş ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖL sınavı bugün mü başlıyor? 2021 açık lise 1. dönem online sınav ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Daha önce 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanan fakat koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL 1. dönem sınavı 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak. Sınav Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online olarak yapılacak.