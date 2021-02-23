Kar yağışı geri dönüyor! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji kar yağacak 3 ili açıkladı
İstanbul'u terk eden kar yağışı yeniden mi dönüyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar uyarısı yapıldı. Hafta boyunca yurt genelinde kar beklenmezken, MGM tarafından hafta sonuna dikkat çekildi. Kar yağışlarının geri döneceği ifade edilirken bu hafta sonu için 3 il işaret edildi. Peki hangi illere kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Özellikle İstanbul'da etkisini kaybeden kar yağışı hakkında yeni bir açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmininde kar yağışının yeniden Türkiye'ye döneceği gözlendi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?
KAR YAĞIŞI GERİ DÖNÜYOR
Yurdun bazı bölümlerinde hava sıcaklıkları artış gösterirken, kesim kesim de kar yağışının görüleceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hafta sonunda kar yağışı görüldü. Peki nerelere kar yağacak?
BİRÇOK İL İÇİN SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI YAPILAN BÖLGELER
Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
DOĞU KARADENİZ'DE KAR BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
KAR BEKLENEN BÖLGELER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAFTA NASIL DEVAM EDECEK
24 Şubat Çarşamba günü İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın büyük bir bölümü puslu ve bulutlu bir gün geçirecek. Sinop'tan Ardahan'a kadar olan olan Karadeniz Bölgesinin büyük bölümünde yağışlar hakim olacak. Yağışlar Tokat, Rize'de karla karışık yağmur, Artvin ve Ardahan'da kar olarak gözlenecek.Türkiye'nin büyük kısmı ise güneşli ve parçalı bulutlu bir gün yaşayacak.
25 Şubat Perşembe günü Marmara'nın büyük kısmı bulutlu bir gün yaşayacak. Rize, Trabzon ve Ordu'da sağanak yağış ve karla karışık yağmur beklentisi ağır basıyor. Bu iller dışında Karadeniz'e kıyısı olan kentlerde bulutlu bir hava hakim olacak. Diğer bölgeler ise güneşli ve parçalı bulutlu bir gün geçirecek.
26 Şubat Cuma günü ise birkaç kent hariç ülke genelinde parçalı bulutlu/güneşli bir hava hakimiyet gösterecek.
27 Şubat Cumartesi günü Bartın ve Zonguldak'ta yağış beklenirken, İstanbul ve Çanakkale de ise bulutlu bir hava hakim olacak. Bu iki ilde yağış geçişleri olma olasılığı da bulunuyor. Bunun dışında kalan tüm bölgeler ise parçalı bulutlu bir gün yaşayacak.