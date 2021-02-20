Emniyet ve Jandarma'dan yasa dışı bahis operasyonu: Yüzlerce kişi yakalandı

Yapılan uygulamalarda; Coronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgeler ile "65 Yaş Üstü ve 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı, Maske Takmamak, Sosyal Mesafe Yasağına Uymamak ve Saat 21.00'dan Sonra Sokağa Çıkma Yasağı" tedbirlerine uymayan 390 şahsa idari para cezası uygulandı.