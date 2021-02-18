Son dakika: Meteoroloji'den flaş uyarı! Hava sıcaklığı eksi 17 derece olacak! İstanbul'a kar yağacak mı?
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere birçok ili yağış beklentisinden dolayı uyardı. Bazı bölgelerde devam edecek kar yağışı nedeniyle hava sıcaklıkları da düşecek. Peki İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
İstanbul'da etkisi artan kar yağışının ardından milyonlar haftanın son günün nasıl olacağını merak etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul ve birçok ilde kar ve yağmurların devam edeceği belirtildi.
Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan son dakika değerlendirmelerine göre, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bingöl çevreleri, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca birçok ilde hava durumu değişimleriyle ilgili önemli uyarılar geldi.
YOĞUN KAR BEKLENİYOR
Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinde, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA'DA DON, KARADENİZ'DE ÇIĞ RİSKİ
Marmara Bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.
8 DERECE AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güney ve güneybatı, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'de sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek.
KIZILIRMAK DONDU
Bu arada Anadolu ise adeta buz kesiyor. Sivas'ta etkili olan dondurucu soğuk sebebiyle Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak kısmen buz tuttu. Şehirde gece saatlerinden hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.
SİVAS'TA DONDURUCU SOĞUK
Sivas'ta dondurucu soğukların bir süre daha etkisini göstermesi bekleniyor. Öyle ki geceleri -17 dereceleri gören bir hava durumu söz konusu olacak
Konya'da soğuk hava nedeniyle Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimlerinin buz tutması, balıkçılara zor anlar yaşattı.
Ankara'nın hafta sonu -13 dereceyi görmesi bekleniyor.
DOĞUDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 13, Kars'ta 11, Erzurum'da 10, Erzincan'da 7, Ağrı'da 6 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 6, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Erzurum'da 4, Kars'ta 2 ve Ağrı'da 1 derece olacak.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van ile Hakkari çevreleri kar yağışlı olacak.
MUŞ, HAKKARİ, VAN
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatından yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.