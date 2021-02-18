Oruç Reis Demre'den ayrıldı

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 23 Aralık 2020 tarihinde yapılan bakımların ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yaptı.

Çalışmalarını sürdüren Oruç Reis kötü hava koşulları nedeniyle 16 Şubat Salı günü sabah saatlerinde Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarına gelerek demir attı. Oruç Reis ile beraber kendisine eşlik eden 'Ataman' ve 'Cengizhan' adlı iki römorkör de Çayağzı Limanı'na yanaştı. Akdeniz'de yaşanan şiddetli fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle Demre'ye geldiği öğrenilen Oruç Reis ve beraberindeki römorkörler 2 günlük bekleyişin ardından bugün sabah saatlerinde bölgeden ayrıldı.