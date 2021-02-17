Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç'tan A Haber'de Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Maskeli balosu Gara'da bitmiştir
Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel A Haber'de Gara'da 13 vatandaşımızın PKK tarafından şehit edilmesinden dolayı Başkan Erdoğan'ı suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiler. Takvim gazetesi yazarı Erandaç, "Kılıçdaroğlu'nun maskeli balosu Gara'da bitmiştir." dedi.
Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında CHP'nin kutuplaştırıcı politikasını değerlendirdi.
"KILIÇDAROĞLU'NUN MASKELİ BALOSU BİTTİ"
A Haber canlı yayınında CHP'nin PKK desteğine tepki gösteren Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, "Aziz milletimiz bu gerçekler karşısında isyan ediyor. Milli ve yerli olması gereken, vatan için çalışması gereken bir partinin liderinin çıkıp akılalmaz, milleti isyan ettiren konuşmalar yapması karşısında kan beynimize sıçrıyor. Kemal Kılıçdaroğlu haysiyet cellatlığı yapıyor. Kendisi aday olmayacağı için ABD ve Avrupa tarafından kurgulanan Milliet İttifakı'nın içinde, kendini millete adamış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haysiyet cellatlığına soyuyor. Bilerek ve isteyerek bir gerilim stratejisi izliyor. Milletimizi içten bölecek konuşmalar yapıyor. Gözünü Avrupa'dan ayıramayan, PKK'ya PKK diyemeyen, ABD'nin mayın eşeklerinin arkasındaki parti ile perde arkasında maskeli balo oynayan Kılıçdaroğlu'nun maskeli balosu Gara'da bitmiştir." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ HAYSİYET CELLATLIĞI
Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef almasının nedenini değerlendiren Erandaç, "MİT, Genel Kurmay, Jandarma evlatlarımızı almak için günlerdir çalışıyordu. Şu ortaya çıktı ki; böyle bir günde milli birlik ve beraberlikle ayağa kalkması gereken partinin "Trump'tan neden istemediniz" demesi haysiyet cellatlığıdır. " şeklinde konuştu.
Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç sözlerine şöyle devam etti;
"HDP'in ittifakın bir parçası olması demek, Millet İttifakı'nın diğer ortaklarına da ciddi bir maliyet çıkarması anlamına gelir. Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesi karşısında örgütten emir ve talimat olduğu açık olan parti ile paydaşlık kurması ciddi bir maliyet üretecektir. Seçmen olan biteni izliyor."
HDP'NİN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber'de Gara operasyonu hakkında konuştu.
Yiğitel, "Devlet bu süreçte üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştı. HDP'nin çok bir rol oynamamaya çalışması ve karartmaya çalıştığı görülüyor. Özellikle Belçika telefonundan gelen talimatlar gerçekleri ortaya çıkarttı. Bunun üzerinden bir algı operasyonu çekiliyor. Hemen Bakan Akar hem de Bakan Soylu'nun açıklamalarıyla ilişkiler ortaya serilmiştir." ifadelerine yer verdi.