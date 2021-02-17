"KILIÇDAROĞLU'NUN MASKELİ BALOSU BİTTİ"

A Haber canlı yayınında CHP'nin PKK desteğine tepki gösteren Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, "Aziz milletimiz bu gerçekler karşısında isyan ediyor. Milli ve yerli olması gereken, vatan için çalışması gereken bir partinin liderinin çıkıp akılalmaz, milleti isyan ettiren konuşmalar yapması karşısında kan beynimize sıçrıyor. Kemal Kılıçdaroğlu haysiyet cellatlığı yapıyor. Kendisi aday olmayacağı için ABD ve Avrupa tarafından kurgulanan Milliet İttifakı'nın içinde, kendini millete adamış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haysiyet cellatlığına soyuyor. Bilerek ve isteyerek bir gerilim stratejisi izliyor. Milletimizi içten bölecek konuşmalar yapıyor. Gözünü Avrupa'dan ayıramayan, PKK'ya PKK diyemeyen, ABD'nin mayın eşeklerinin arkasındaki parti ile perde arkasında maskeli balo oynayan Kılıçdaroğlu'nun maskeli balosu Gara'da bitmiştir." dedi.