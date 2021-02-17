Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 17 Şubat Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izle...

Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.

"Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.