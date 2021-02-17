Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 17 Şubat Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izle...
Kabine Toplantısı canlı yayın izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine sonrasında çıkacak kararlar bekleniyor. Milyonlarca vatandaş, açıklamaları canlı takip etmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 17 Şubat Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar...
Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 17 Şubat Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyor. 2021 yılının ikinci Kabine toplantısı bugün düzenleniyor. İşte, 17 Şubat Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar haberimizde...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine toplantısı 17 Şubat Çarşamba günü yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.30'da AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne ve Ordu - Şanlıurfa il kongrelerine canlı bağlantı ile katılacak. Erdoğan, saat 14.30'da Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'i Kabul edecek. Erdoğan, saat 15.30'da Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
GEÇEN HAFTA KABİNE TOPLANTISININ SONUÇLARI
Geçen hafta eğitim öğretime yönelik Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara değindi. Erdoğan, toplantıda yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınıyla ilgili değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti.
Açıklamalarında "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.
"Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.
HANGİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR?
- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.
- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.
- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.